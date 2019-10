Em Teresina, Kassab enfatiza pré-candidatura do PSD à prefeitura

Presente em Teresina durante o segundo encontro regional do PSD nessa segunda-feira (7), o presidente nacional do partido e ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, descartou a possibilidade da sigla abrir mão de uma candidatura própria à prefeitura da Capital piauiense em detrimento de uma indicação de vice em composição com outra sigla.



O líder partidário enfatizou sua simpatia pela pré-candidatura do deputado Georgiano Neto ao Executivo Municipal. Ele acredita que o mesmo tem condições de sair vitorioso do pleito. “Não haverá coligação, vamos até o fim. A candidatura do Georgiano vai até o fim e tem grandes chances de ser bem sucedida”, frisou Kassab.

A meta do PSD é ter candidato em todas as capitais brasileiras e nas cidades com mais de 100 eleitores. Para Kassab, a estratégia visa, além de expandir a participação do partido em todo o país, adequá-lo à nova realidade eleitoral, que impede coligações proporcionais e, na sua avaliação, “impõe uma candidatura a prefeito”.

“Um partido não ter candidatura a prefeito em uma grande cidade como Teresina é um partido que não está levando a sério o novo cenário da política brasileira. É fundamental que os partidos tenham cara, mensagens e propostas”, declarou o presidente da agremiação.



O presidente nacional do partido reforçou o nome de Georgiano Neto na disputa em 2020 - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Bolsonaro

Durante sua passagem pela capital piauiense Kassab também foi questionado acerca da relação do PSD com o governo federal. Ele explica que a legenda ocupa hoje uma posição de independência, mas admite que, por uma convergência de ideias, tem votado favoravelmente pautas de interesse do Planalto.

“Existe uma convergência grande, em especial na pauta econômica do governo com nossas convicções, que prega o nosso estatuto e nosso programa para o Brasil, essa é a razão de estarmos votando favoravelmente ao governo na maior parte das propostas encaminhadas pelo governo”, explicou Kassab.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia