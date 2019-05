Francisco Limma, líder do governo, minimiza a criticas de Lucy

O líder do governo na Assembleia Legislativa, Francisco Limma (PT), minimizou as críticas da deputada estadual Lucy Soares , que comparou os hospitais do interior do estado a ‘matadouros’. Para Limma, a postura contundente de Lucy não é motivada por questões políticas, apesar dela ser esposa do prefeito de Teresina Firmino Filho (PSDB), apontado como provável candidato ao governo do Estado em 2022.



“Acredito que não. Acho que era o momento mais emocional, pela situação. Quem não convive no dia a dia com a realidade termina às vezes se chocando com a realidade que a gente vê. Às vezes as pessoas se emocionam e externam seus sentimentos de uma maneira que não gostariam”, avaliou Limma.

Lucy Soares chegou a afirmar que o governo do Estado deveria adotar como espelho o modelo de saúde da prefeitura de Teresina. Para o líder do governo na Alepi, os problemas encontrados no interior do estado também se repetem na capital.

“Vá aos corredores do HUT, ou de qualquer hospital de Teresina, para você vê o que encontra lá. Em qualquer hospital, até nos privados, quem já esteve com algum amigo ou algum ente familiar, sabe que você encontra coisas que não gostaria de ver”, pontuou Limma.

João MagalhãesBreno Cavalcante - Foto: Assis Fernandes/ODIA