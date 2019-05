Lucy volta a criticar situação dos hospitais: “Fiquei chocada”

A deputada estadual Lucy Soares (Progressistas) subiu o tom e fez duras críticas à gestão da saúde pública do Piauí. A parlamentar voltou a comparar os hospitais do interior a matadouros, ao comentar a situação identificada pela comissão de saúde da Assembleia Legislativa durante as visitas realizadas aos hospitais Tibério Nunes, em Floriano e Justino Luz, em Picos, na região sul do estado.



“No Hospital Tibério Nunes, a situação é precária, faltam medicamentos, há problemas no pagamento dos profissionais de saúde e dos contratados, as pessoas estão alojadas no corredor. A outra situação é a do hospital de Picos. Confesso que fiquei chocada e meu pronunciamento foi forte demais, no momento que comparei a situação dos hospitais com matadouro, mas esse foi o meu sentimento ao ver pessoas no corredor, jogadas no galpão sem estrutura, sem janelas, e com gatos e ratos presentes no ambiente”, afirmou.

Lucy e os demais deputados que compõem a comissão de saúde da Assembleia cobram explicações do governador Wellington Dias (PT) e do secretário de Saúde, Florentino Neto. “Quero convidar o governador e o secretário para nos acompanhar nessas visitas, para conhecer de perto a realidade da nossa saúde”, pontuou a deputada.

Apesar da postura crítica ao comentar a situação dos hospitais, Lucy Soares garante que não faz parte do bloco de oposição. “Não sou oposição, só estou cumprindo com meu papel de deputada, que é fiscalizar o trabalho do papel executivo”, explicou.

