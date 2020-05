Piauí: Governo garante pagamento do funcionalismo até o final do ano

O secretário de Fazenda Rafael Fonteles afirmou que o pagamento do servidor público do estado do Piauí está garantido até o mês de dezembro. De acordo com ele, apesar das dificuldades causadas pelos impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus, o calendário de pagamento não sofrerá alterações e os servidores continuarão recebendo os vencimentos normalmente.

“Com o plano de contingenciamento que fizemos, somado ao auxílio federativo, a tabela de pagamento do funcionalismo púbico segue normal até o final do ano. É importante tranquilizar, porque essa é a principal despesa e principal aspecto do governo do estado, principalmente com relação ao servidor”, disse o secretário, em entrevista à rádio CBN Teresina.



O gestor afirma que o governo trabalha para conseguir honrar o pagamento de fornecedores e possibilitar o custeio da máquina pública - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Ainda de acordo com Rafael Fonteles, o governo também trabalha para conseguir honrar o pagamento de fornecedores e possibilitar o custeio da máquina pública. Para isso, segundo ele, contingenciamentos estão sendo realizados em vários setores do Estado.

“A nossa luta é para que o pagamento dos fornecedores e o custeio da máquina também seja mantido, com o pagamento em dia, ou apenas com pequenos atrasos. Esse é o desafio no momento, por isso a necessidade de contingenciar, reduzir contratos, ou até suspender contratos daquilo que não é essencial, para que aquilo que é essencial não sofra problemas”, explicou.

Natanael Souza, do Jornal O Dia