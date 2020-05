PI deve receber cerca de R$ 500 mi para compensar perdas de arrecadação

O Governo do Piauí deve receber mais de R$ 500 milhões em recursos do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Do total, de acordo com o texto aprovado pelo Senado, R$ 103 milhões vai ser destinados exclusivamente para o custeio de ações na área da saúde e enfrentamento à pandemia da Covid-19. Os outros R$ 400 milhões são de livre aplicação e devem ser utilizados como forma de compensar as perdas de arrecadação ocasionadas pelo novo coronavírus.

Na avaliação do Secretário Estadual de Fazenda, Rafael Fonteles, que preside o Comitê dos Secretários de Fazenda dos Estados Brasileiros (ComSefaz), os valores estabelecidos pelo texto aprovado no Senado deixam a desejar e não atendem à totalidade das demandas dos estados. “Importante, mas insuficiente”, resumiu o secretário.

Dívidas

Além dos recursos destinados à saúde e livre aplicação, o estado do Piauí ainda deve ser beneficiado com uma economia de R$ 539 milhões referente à suspensão do pagamento de dívidas com organismos internacionais e com a União. O valor inclui dívidas do Estado e dos 224 municípios, que também serão beneficiados com a medida.

Natanael Souza, do Jornal O Dia