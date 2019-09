Flávio Nogueira pode ser relator contra deputado por quebra de decoro

Sorteado para compor a lista tríplice, de onde sairá o relator do processo contra o deputado Glauber Braga (Psol-RJ) no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Federal, o deputado Flávio Nogueira (PDT) afirmou ao Jornal O Dia que só irá se manifestar sobre o caso após estiver com os autos em mãos.



“Ainda não está definido se serei relator ou não, sou um dos três sorteados. Ouvi a defesa, mas não posso antecipar um parecer, pois existe a possibilidade de ser o relator, se eu disser qualquer coisa agora estarei dando voto e não fica bem”, justificou Nogueira.



Flávio Nogueira poderá ser relator no processo contra o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) - Foto: Assis Fernandes/ O Dia

O parlamentar carioca é acusado de quebra de decoro, por ter chamado o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de “juiz ladrão”, durante audiência da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJ) realizada em julho, quando este foi à Câmara prestar esclarecimentos sobre denúncias publicadas pelo site The Intercept.

Braga apresentou sua defesa prévia ao Conselho de Ética, pedindo o arquivamento da representação movida pelo PSL, alegando imunidade parlamentar e exceção da verdade. A escolha do relator deve ser definida na reunião do colegiado que acontece na próxima semana.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia