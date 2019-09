Flávio Nogueira aguarda decisão da executiva nacional para deixar o PDT

O deputado federal Flavio Nogueira deve deixar os quadros do PDT nas próximas semanas. O parlamentar, que preside o diretório estadual da sigla, está suspenso de suas atividades partidárias após ter votado a favor da Reforma da Previdência. Insatisfeito com a situação, ele, praticamente, descarta a possibilidade de permanência e aguarda a decisão da executiva nacional a respeito do seu destino e dos demais dissidentes.



“Acho que fica muito difícil [permanecer no PDT], pelo constrangimento que eu passo. Não vou dizer que estou bem acomodado, ou que estou satisfeito. Sou um líder do partido há mais de 20 anos e de repente ser suspenso é constrangedor. A indiferença também é outro ato constrangedor. A gente insiste em pedir uma posição, mas até agora permanece o silêncio do partido”, disse Flávio.





O deputado presidiu o PDT no Piauí por 20 anos, mas está suspenso - Foto: Elias Fontinele/O Dia



O deputado também confirmou que durante o período de suspensão está totalmente sem acesso às questões relacionadas ao partido, como o sistema interno de gestão. “Não tenho nem a senha. Se você quiser se filiar ao PDT, não posso fazer, porque não tenho a senha. Estou cassado”, brincou o parlamentar.

Enquanto aguarda a decisão da executiva nacional do PDT, Flávio Nogueira analisa convites de outras siglas. Até o momento, Progressistas e Podemos são alguns dos partidos que já manifestaram interesse na filiação do parlamentar e de seu grupo político.

Natanael Souza, do Jornal O Dia