Flávio Nogueira pede arquivamento de pedido de cassação de deputado

O deputado federal Flávio Nogueira (PDT) votou pelo arquivamento do pedido de cassação contra o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), que chamou o ministro da Justiça, Sergio Moro, de “juiz ladrão” durante uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O piauiense é o relator do processo no Conselho de Ética da Câmara do Deputados.

Leia também: Flávio Nogueira será relator de processo contra deputado que atacou Moro

O PSL acusa Braga de quebra de decoro no episódio em que Moro foi à Câmara prestar esclarecimentos sobre denúncias publicadas pelo site The Intercept Brasil. Em sua defesa, o parlamentar disse que as frases ditas contra o ministro estão protegidas pela imunidade parlamentar e pela exceção da verdade.

"[As declarações] sequer configuram falta de decoro parlamentar. Não há que se falar em sua existência", afirmou o Flávio Nogueira em seu relatório no Conselho de Ética.

Já o deputado Glauber Braga comemorou nas redes sociais o posicionamento do parlamentar piauiense. “Saiu o voto do relator no Conselho de Ética do pedido do PSL de cassação do nosso mandato: arquivamento. Esperamos agora o voto dos demais membros. Reafirmamos as nossas teses: imunidade de fala e exceção da verdade. Moro foi juiz ladrão e quem diz a verdade não merece castigo”, publicou Braga nas redes sociais após o voto de Flávio Nogueira.

O relatório de Flávio Nogueira será votado na próxima semana, na próxima sessão do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados.

Natanael Souza, do Jornal O Dia