Petistas articulam para tentar vencer eleição do TCE no primeiro turno

Os deputados estaduais do Partido dos Trabalhadores estão em campo para tentarem decidir a eleição para o novo conselheiro do Tribunal de Contas do estado no primeiro turno. De acordo com fontes internas da sigla o objetivo é buscar, no mínimo, 16 votos dentro da base governista para eleger a candidata do PT, Flora Izabel. Segundo o cronograma da Assembleia a eleição ocorrerá dia 16 de Setembro no plenário da casa.



Com o enfraquecimento da candidatura de Wilson Brandão, após a negativa de apoio do seu próprio partido, o Progressistas, e o isolamento da candidatura de Zé Santana (MDB), os petistas buscam agora os votos dos principais aliados de Wellington Dias, apesar do governador se recusar a interferir no processo.

Nomes como Themístocles Filho (MDB), Oliveira Neto (Cidadania), Gessivaldo Isaías (Republicanos), os três deputados do PL, Fábio Xavier, Coronel Carlos Augusto, Dr. Hélio e os dois parlamentares do PTB, Jannaína Marques e Nerinho, seriam vistos como votos certos em Flora Izabel de acordo com os petistas. Estes somados as cinco cadeiras do próprio PT aproximariam o partido dos 16 votos necessários para uma vitória, sendo apoiado por 13 deputados.

De acordo com o edital de escolha do novo conselheiro, caso não haja a maioria simples no plenário ainda no primeiro turno, ou seja 16 dos 30 votos, o certame iria para o segundo turno e uma nova votação seria realizada.

Oposição indefinida

Enquanto o cenário para a base governista começa a ficar mais claro, os votos da oposição seguem indefinidos. Dos seis deputados que realmente fazem oposição ao governo estadual nenhum deles declarou em quem votará. O Progressistas, maior partido do bloco de oposição com seis cadeiras, ainda não definiu se apoiará o membro do partido Wilson Brandão. Marden, Gustavo Neiva e Teresa Britto também aguardam.

