Flavio Nogueira deve assumir a presidência estadual do PP

Ainda suspenso pelo PDT, Flávio Nogueira avalia acionar Justiça

Flávio Nogueira e Átila Lira podem ser expulsos de seus partidos

O comando estadual teria sido uma das garantias oferecidas pelo senador Ciro Nogueira, presidente nacional da sigla, para convencer Flávio Nogueira a assinar a ficha de filiação.

O atual presidente do diretório estadual, deputado Júlio Arcoverde, confirmou a existência do acordo entre Ciro Nogueira e Flávio Nogueira, mas fez questão de ressaltar que o Progressistas ainda aguarda uma definição a respeito da situação do deputado federal junto ao PDT. A expectativa é que ele seja expulso nas próximas semanas, como punição por ter sido um dos dissidentes na votação da Reforma da Previdência na Câmara Federal.





“Primeiro que vai depender muito do processo que ele está passando no partido dele. Acredito que isso deve demorar um pouco, mas é uma questão partidária. Se ele for expulso, acredito que ele vai escolher o Progressistas, e, vindo para o Progressistas, ele vai ser o presidente estadual, conforme a gente já combinou com ele”, disse Júlio.

Caso a expulsão se concretize, Flávio Nogueira deve migrar para o Progressistas acompanhado por boa parte de seu grupo político, inclusive o filho, deputado estadual Flávio Nogueira Júnior.