Firmino vai se reunir com Sílvio Mendes para discutir pedido de exoneração

O prefeito de Teresina, Firmino Filho, comentou nesta quinta-feira (13) o pedido de exoneração de Sílvio Mendes da Fundação Municipal de Saúde (FMS) . Para o gestor, o que está faltando é um diálogo mais claro e um entendimento com ex-prefeito, que além de pedir para se afastar do cargo público, também anunciou sua desfiliação do Progressistas.



Firmino anunciou ainda que vai se reunir na semana que vem com Sílvio Mendes para discutir sobre seu pedido de exoneração e acredita que, com a conversa, o gestor volte atrás na sua decisão e permaneça à frente da FMS.

“Da nossa parte, não aceitamos o pedido do Sílvio. Entendemos a importância de ele liderar a saúde pública da nossa cidade e não vejo nada que justifique sua saída. Pelo contrário, ele tem conduzido um processo de reajuste muito intenso na FMS e é importante que ele continue atuando nesta frente de batalha”, pontuou o prefeito.



Foto: Arquivo O Dia

Avaliação do cenário eleitoral

Durante a apresentação do Plano Municipal de Regularização Fundiária e Interesse Social, o prefeito de Teresina fez ainda uma breve avaliação do cenário eleitoral e do desempenho de Luciano Nunes (PSDB) na disputa pelo Palácio de Karnak. Firmino se mostrou otimista com a propaganda na televisão e acredita que ela ainda dará o impulso que o candidato tucano precisa para chegar a um segundo turno.

“A propaganda na TV está dando mais visibilidade, porque introduzis bastante os candidatos que são pouco conhecidos. Isso facilita muito o trabalho de persuasão e de debate de ideias para alcançar votos. Eu não tenho dúvidas de que o Luciano vai crescer com isso e conseguir vencer essa eleição”, avaliou o prefeito.

Maria Clara Estrêla, com informações de Breno Cavalcante