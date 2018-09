Ex-prefeito Silvio Mendes pede exoneração da FMS e desfiliação do PP

O presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Sílvio Mendes, solicitou à Prefeitura Municipal de Teresina sua exoneração do cargo, no entanto, preferiu não emitir nenhuma informação que tenha motivado sua decisão, segundo ele, de caráter pessoal. “Confirmo minha saída mas não vou comentar sobre isso”, disse.

Informações de bastidores dão conta de que ex-prefeito estaria sendo cobrado excessivamente para apoiar a candidatura da primeira dama da capital, Lucy Silveira, ao cargo de deputada estadual, motivo que o teria levado a pedir exoneração da função.

Foto: Arquivo/O Dia

Além de deixar a presidência da FMS, Silvio Mendes também anunciou a sua desfiliação do Partido Progressista (PP). A sigla compõe a base governista, mas o então ex-secretário apoia Luciano Nunes (PSDB), candidato de oposição, ao governo do estadual.

Questionado sobre o que teria motivado sua saída da legenda, Silvio Mendes despistou. “Primeiro que isso não tem importância nenhuma, porque eu não sou candidato nem serei. Como estou ajudando o Luciano eu apenas me desfiliei para não tomar o tempo dele. Não tem nenhuma razão, o motivo foi apenas esse”, comentou.

A reportagem do Jornal O Dia procurou o deputado Júlio Arcoverde, presidente estadual do PP, para saber sobre a solicitação de desfiliação do ex-secretário, mas o progressista informou que não tem conhecimento do caso.

Firmino Filho rejeita pedido

Em nota da sua assessoria, o prefeito de Teresina Firmino Filho (PSDB) informou não ter recebido qualquer pedido de exoneração feito por Sílvio Mendes, mas que caso receba, não aceitará a proposta.

Ithyara BorgesBreno Cavalcante