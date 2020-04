Firmino faz apelo a Flávio Dino que mantenha as medidas de isolamento no MA

O prefeito Firmino Filho (PSDB) fez um apelo nesta terça-feira (21) ao governador do Maranhão, Flávio Dino (PC do B) para que sejam mantidas as políticas de isolamento social no estado vizinho devido aos riscos que um possível afrouxamento da quarentena pode trazer para a capital piauiense. Teresina está geograficamente muito próxima da cidade maranhense de Timon e o fluxo de pessoas entre os dois estados é intenso.



De acordo com Firmino, a capital do Piauí já recebeu sete pacientes confirmados com a Covid-19 vindos de cidades do Maranhão. Vale lembrar que todos os municípios do estado se encontram em quarentena e com medidas restritivas severas quanto à circulação de pessoas e funcionamento de atividades comerciais.

“É hora de persistirmos naquilo que os especialistas determinam. Não existe cura, não existe vacina. O que está acontecendo em Fortaleza e Manaus é justamente o que pode acontecer conosco daqui alguns dias e já estamos sentindo a gravidade do que está acontecendo”, destacou Firmino Filho.



Firmino fez apelo ao governador do maranhão para que ele mantenha a política de isolamento social - Foto: Elias Fontinele/O Dia

Ele mencionou as capitais do Ceará e do Amazonas, porque são elas as cidades mais afetadas pela pandemia no Norte e Nordeste brasileiro, com quase 100% de seu sistema de saúde comprometido. Firmino lembrou que são justamente as capitais nordestinas que apresentam as menores quantidades de leitos de UTI e de leitos clínicos do país, portanto, as que mais podem sentir os efeitos da pandemia.

Ainda segundo o prefeito de Teresina, a capital já apresenta alguns sinais de esgotamento em determinados setores, como por exemplo no SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que viu a média na quantidade de chamadas subir de 900 para mais de 2 mil.

“É um apelo que faço ao senhor: persevere na política de isolamento, porque ela é a única arma de que dispõem os estados e as nossas cidades nesta crise. O isolamento serve para achatar a curva da doença”, finaliza Firmino Filho.

A situação no Maranhão

Na semana passada, o governo do Maranhão sinalizou a ampliação das medidas restritivas na região da Grande São Luís, mas deu aos municípios do interior autonomia para decidirem sobre suas políticas de isolamento. Na ocasião, o prefeito de Timon, Luciano Leitoa, declarou que manteria a quarentena na cidade independentemente dos apelos de empresários e de parte da população. Ele destacou a proximidade do município com Teresina, que concentra a grande maioria dos casos do Piauí, e a necessidade de preservação da vida.

O decreto de isolamento no Maranhão terminaria hoje (21), mas quando foi esta segunda-feira (20), o governador Flávio Dino ampliou as medidas de isolamento até o dia 5 de maio, tornando obrigatório o uso de máscaras em locais públicos e de livre acesso.

Maria Clara Estrêla