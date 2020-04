Luciano Leitoa mantém isolamento em Timon: 'não vou tomar atitude equivocada'

Na última sexta-feira (11), o governador do Maranhão, Flávio Dino (PC do B) assinou decreto prorrogando até o dia 20 o isolamento social no Estado. Pelo texto, todos os serviços considerados não essenciais na Grande São Luís continuarão sem funcionar. No entanto, Dino deu aos municípios do interior autonomia para que decidam sobre o funcionamento de seus comércios, considerando as especificidades de cada região.

Nesta segunda (13), o prefeito de Timon, Luciano Leitoa, anunciou que vai manter o isolamento social na cidade por levar em conta não só a gravidade da situação, como também a proximidade geográfica do município com a capital piauiense Teresina, que concentra a grande maioria dos casos registrados no Piauí.

Leitoa disse que não irá ceder a pressões e não vai autorizar a abertura de serviços não essenciais porque “não vai carregar a responsabilidade de tomar uma atitude equivocada e de repente comprometer a vida das pessoas”. Para o prefeito de Timon, o momento pede medidas duras por parte do poder público e a consciência de que a sociedade como um todo precisa se ajudar.



Luciano Leitoa, prefeito de Timon, mantém o isolamento social na cidade - Foto: Reprodução

“Recentemente o Estado do Amazonas entrou em colapso com seu sistema de saúde. No Nordeste, das 20 cidades com maior índice, temos Fortaleza, São Luís, Recife e Salvador. Timon está ao lado de uma capital, que é Teresina, onde estão sendo tomadas todas as atitudes. Não podemos ser diferentes disso, estamos no mesmo aglomerado urbano. É por isso que peço a compreensão de cada um de vocês. Não é fácil fazer isso, mas e se um funcionário adoecer? E se alguém morrer? Para quem vão apontar o dedo?”, declarou Luciano Leitoa.

O prefeito de Timon acrescentou ainda que o empresário que tiver insatisfeito com as medidas ou não concordar com elas, que pode entrar na Justiça. Se o judiciário determinar, a Prefeitura autoriza a reabertura do estabelecimento, mas do contrário, o isolamento em Timon permanece como está.

Como medida de contenção de gastos diante da situação de queda da arrecadação a níveis federal, estadual e municipal, Luciano Leitoa anunciou ainda que pretende cortar as gratificações de funcionários da Prefeitura comissionados e efetivos. “Peço a vocês que me ajudem, porque o prefeito sozinho não pode fazer tudo e a ajuda da população é muito importante. A melhor forma de nos ajudar é ficando em casa”, finalizou o prefeito de Timon.

Maria Clara Estrêla