Firmino e W. Dias lamentam excessos, mas reforçam obediência aos decretos

As imagens de um comerciante sendo autuado e algemado por descumprir as determinações do poder público causaram bastante comoção. Ele mantinha seu estabelecimento, situado no bairro Parque Piauí, zona Sul de Teresina, em pleno funcionamento mesmo com os decretos de restrição comercial e terminou resistindo a ação os agentes de segurança, acusados de uso excessivo da força.







Após a repercussão negativa da ação policial, o prefeito Firmino FIlho (PSDB) usou as redes sociais para pedir desculpas pelo que considerou um “absurdo”. O gestor afirma não ser essa a forma como a capital piauiense vem atuando no combate à pandemia, mas frisou que todos devem cumprir as medidas adotadas pelo administração pública municipal.

“Determinei a apuração da ação, feita em parceria com a Polícia Militar (...) Reforcei tb que este trabalho deve ser feito de forma respeitosa, não se admitindo excessos e arbitrariedades, especialmente neste momento difícil. Ressalto ainda a necessidade de que todos respeitem o isolamento social, observando que estão autorizados a funcionar apenas serviços essenciais.

Governador do Estado, Wellington Dias (PT) também determinou “a devida análise para os procedimentos legais necessários” das imagens que registram a abordagem policial ao comerciante. O vídeo deve ser encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar do Piauí (PM-PI), que irá apurar se houve excesso ou não dos agentes.

“Entendo a importância do trabalho das polícias no cumprimento dos decretos, mas não podemos ter excessos. Tanto policiais quanto empresários, têm um papel importante neste momento tão delicado que estamos vivendo. Prudência e equilíbrio para passarmos por isso sem feridas”, postou Dias em seu perfil no Twitter.

Breno Cavalcante