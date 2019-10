Ciro tem encontro com pré-candidato a prefeito de Esperantina

O senador Ciro Nogueira (Progressistas) mantém sua articulação com lideranças de municípios piauienses. Desta vez ele recebeu, em Teresina, o pré-candidato a prefeito da cidade de Esperantina, Erasmo Silva (PSDB), evidenciando sua estratégia de interiorizar ainda mais sua influência política no Estado.

Além de tratarem de questões políticas no encontro, ambos trataram sobre projetos que podem vir a ser desenvolvidos nas áreas de saúde, infraestrutura e esporte em Esperantina, já que Erasmo espera uma maior atenção do senador com o município.

“Na condição de liderança política da nossa cidade, conversamos com o senador Ciro Nogueira em busca de melhorias para a nossa população, que precisa de uma boa prestação de serviços em todas as áreas. O senador tem demonstrado grande influência na política nacional e queremos que ele transforme isso em benefícios para nossa população esperantinense”, pontuou o pré-candidato.

O senador Ciro Nogueira tem visitado várias cidades piauienses, reforçando a possibilidade de ser candidato ao Governo do Estado em 2022. Ele inclusive anunciou que irá se licenciar do mandato para se dedicar a eleição de aliados no pleito municipal do próximo ano.

Breno Cavalcante