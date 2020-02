Firmino diz que uma eventual gestão de Dr. Pessoa lhe causa medo

O prefeito Firmino Filho (PSDB) segue endurecendo o tom em relação aos seus opositores em Teresina. Nesta quinta-feira (27), em entrevista concedida durante o lançamento da Campanha da Fraternidade de 2020, o gestor direcionou suas críticas ao ex-deputado Dr. Pessoa, que deve disputar o Palácio da Cidade nas eleições municipais deste ano pelo MDB.

Apesar de reiterar o respeito pelo emedebista, reconhecer seu crescimento político e empatia deste entre boa parcela do eleitorado teresinense, Firmino faz ressalvas pontuais quanto a capacidade administrativa do pré-candidato. "Ele (Dr. Pessoa) tem que demonstrar muita coisa ainda para ser um candidato a prefeito em que as pessoas venham a acreditar (...) não me sinto confortável em vê-lo como gestor, me causa muito medo. Esse é o sentimento que tenho”, disse.

Somado a isso, Firmino também questionou a aproximação de Dr. Pessoa ao governador Wellington Dias (PT), a quem acusa de liderar um complô para derrotar o grupo tucano na capital piauiense. Segundo o prefeito, as muitas pré-candidaturas de oposição que hoje se apresentam fazem parte de uma “estratégia” articulada pelo petista.



O prefeito eleva o tom contra adversários e se diz surpreso com alianças na oposição - Foto: Rômulo Piauilino



“Todas elas fazem parte de uma estratégia, do Palácio de Karnak, para derrotar o PSDB na cidade de Teresina. Até estranho porque o Dr. Pessoa está dentro dessa estratégia, visto que no passado ele era profundamente de oposição ao governador”, disparou Firmino.

Fica quem quer

Além das declarações fortes aos seus adversários, Firmino voltou a rechaçar supostos insatisfeitos em sua base aliada. O prefeito afirmou que não tem intenção de formar “blocão” de partidos, mas reiterou o desejo de ter ao seu lado pessoas comprometidas com o modelo de gestão do PSDB. “Não estamos querendo criar um Titanic, quem quiser estar conosco vai estar. Quem acreditar no nosso candidato e nas nossas propostas vai estar. Quem não quiser, vá para a oposição”, finalizou.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia