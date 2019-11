Firmino Filho diz que candidato do PSDB terá perfil técnico

O prefeito Firmino Filho (PSDB) anunciou que o candidato escolhido pelo Palácio da Cidade para a sucessão municipal do próximo ano deve ter um perfil técnico, para dar continuidade à gestão que vem sendo desenvolvida nos últimos anos. Apesar de considerar a importância da habilidade política, o chefe do executivo afirma que a capacidade administrativa terá um peso maior no momento da escolha.



“A gente tem que ter responsabilidade com a cidade. Teresina foi muito generosa comigo e eu tenho obrigação de ser correto com a cidade. Não basta escolher um candidato para ganhar a eleição, tem que ganhar a eleição e saber ser um bom prefeito para a cidade, que está cada vez maior e exige uma gestão mais qualificada”, disse.



Firmino Filho fala sobre o perfil do candidato do bloco do PSDB - Foto: O Dia

Para explicar o critério de escolha, Firmino usou o exemplo da sucessão municipal de 2004, quando o médico Silvio Mendes acabou sendo escolhido como candidato da situação e venceu a disputa eleitoral. “Em 2004, tínhamos essa mesma missão, de escolher um candidato com capacidade de ganhar a eleição, mas, ao mesmo tempo, que fosse um bom gestor”, lembrou.

Ainda de acordo com o prefeito, a lista dos possíveis candidatos do bloco da situação continua extensa e a definição vai ficar apenas para o início do próximo ano. “São vários nomes que compõem essa lista de prováveis candidatos pelo nosso bloco. Está muito cedo. Vamos escolher o candidato no momento certo e criar condições de ter uma candidatura competitiva”, pontuou.

Natanael Souza, do Jornal O Dia