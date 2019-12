Ao falar sobre as articulações para o processo eleitoral do próximo ano, o prefeito Firmino Filho (PSDB) confirmou que o anúncio oficial do nome escolhido para representar o grupo do Palácio da Cidade na disputa majoritária deve acontecer até o próximo mês de fevereiro. De acordo com ele, o momento é de ouvir as forças políticas e tentar identificar o perfil desejado pela população da capital.



Leia também: Firmino Filho diz que candidato do PSDB terá perfil técnico

“Em janeiro ou fevereiro já devemos estar em campo com o time resolvido e o capitão também escolhido para organizar o time. A gente está ouvindo a população, conversando com muitas pessoas, não apenas com lideranças políticas, mas também com lideranças comunitárias, com a população como um todo”, destacou.



Firmino diz que anúncio de candidato deve acontecer somente em fevereiro - Foto: O Dia



Firmino também garantiu que o grupo político do Palácio da Cidade está pronto para o embate direto com o grupo ligado ao governador Wellington Dias (PT), nas eleições de 2020. De acordo com o prefeito, a comparação entre os dois modelos de gestão é algo natural e que deve se repetir durante o processo eleitoral.

“Da nossa parte, a gente tem, basicamente, que prestar conta do que vem sendo feito. Eventualmente, a comparação com o modelo de administração que tem no governo do Estado é outra coisa importante a ser feita, porque basicamente nos temos a formação de um grupo de oposição, liderado pelo governador, então vai ser fácil fazer essa comparação”, avaliou Firmino.

Natanael Souza, do Jornal O Dia