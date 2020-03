Fábio Novo diz que já passou dos dois dígitos nas pesquisas

Pré-candidato à Prefeitura de Teresina, o secretário de Cultura, deputado Fábio Novo, demonstrou empolgação ao falar do resultado de pesquisas de intenção de votos encomendadas pelo Partido dos Trabalhadores. Segundo ele, os levantamentos demonstram um crescimento e motivam o grupo a dar continuidade às articulações em prol do pleito de outubro.

“Estou bastante animado. As pesquisas de consumo interno mostram que já passamos dos dois dígitos, o que mostra que é uma candidatura que está ganhando robustez”, avaliou Fábio Novo.



O petista vai buscar o apoio do PTB e conversa nos próximos dias com João Vicente Claudino - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Fábio Novo também confirmou que está intensificando o diálogo com outras siglas em busca de apoio. Entre os partidos no radar está o PTB, presidido pelo ex-senador João Vicente Claudino, que ainda não definiu o posicionamento para as eleições 2020.

“Estamos abertos para conversar. Eu, inclusive, estou tomando a iniciativa de procurar o PTB nos próximos dias para colocar para o senador João Vicente do nosso de desejo de tê-los junto conosco. Logicamente essa decisão depende do partido. Cabe a mim fazer o convite”, afirmou Novo.

Natanael Souza, do Jornal O Dia