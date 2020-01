Regina diz que Fábio Novo tem condições de chegar ao segundo turno na Capital

Ao falar da disputa pela Prefeitura de Teresina nas eleições de 2020, Regina Sousa voltou a defender a pré-candidatura de Fábio Novo, nome apresentado pelo Partido dos Trabalhadores para o Palácio da Cidade. Para a vice-governadora, o deputado estadual possui todas as condições de chegar ao segundo turno e vencer a disputa eleitoral do próximo mês de outubro.



“Com todas as candidaturas que estão postas, com certeza, em Teresina vamos ter segundo turno, e o nosso candidato vai estar lá. Fábio é o novo, até no nome. Ele é criativo, é animado, então, tem tudo pra dar certo. Ele está bem, está evoluindo, faz um bom trabalho na Secretaria de Cultura, que é um instrumento de desenvolvimento. É um dos poucos gestores desse estado que apreendeu a matemática de fazer mais com menos”, afirmou Regina.

A vice-governadora também assegurou que o Partido dos Trabalhadores deve apoiar integralmente a candidatura de Fábio Novo, seguindo a orientação da direção nacional da sigla. Ainda de acordo com ela, a manutenção de uma candidatura própria também auxilia na formação da chapa proporcional.

“Eu, particularmente, sempre defendi candidatura própria, porque é uma forma de fortalecer o partido”, declarou.

Luiz Carlos de OliveiraNatanael Souza