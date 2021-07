Evaldo Gomes admite que pode ser candidato a deputado federal

O deputado estadual Evaldo Gomes (Solidariedade) declarou durante entrevista nesta segunda-feira (14) ao programa O Dia News, da O Dia Tv, que pode ser ser candidato a deputado federal na eleição do próximo ano. Presidente da sigla no Piauí, ele explicou que está disponível para disputar o cargo que for mais benéfico para a estratégia do partido.

“Sou um soldado do partido. Se for para buscar a reeleição estadual, vou buscar a reeleição. E, se for para entrar numa disputada para federal, vai depender de um diálogo que vou ter o partido local e o partido nacional. Não fugimos da luta. Somos um partido popular e não podemos de disputar uma eleição”, disse.

Evaldo destacou o Solidariedade está em um processo de filiação de lideranças para as disputas, mas que se as eleições fossem hoje o partido já teria candidatos suficientes para eleger deputados estaduais e deputados federais.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

“Digo com convicção que já temos nomes dentro do próprio partido. A terceira vereadora mais votada de Teresina, Fernanda Gomes, está tento uma grande atuação e se credencia para disputar as eleições de 2022. O Marcus Vinicius que teve uma votação expressiva para senador. Temos o secretário de Cultura, Scheyvan Lima, e lideranças do interior”, citou Evando.

O deputado comentou ainda sobre um possível rompimento da deputada Dr. Marina com a base do governo. Evaldo Gomes explicou que o partido está unido entorno do projeto de Wellington Dias.

“O Solidariedade está afinado com o governador Wellington Dias e com o mesmo direcionamento. Em nenhum momento, que eu pude acompanhar, a atuação da deputado Maria, no parlamento ou através das entrevistas que ela tem concedido, se dizer contrária ao governador. O Solidariedade não só irá unido no ano que vem como mais uma vez vamos surpreender”, destacou.

