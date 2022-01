Enzo Samuel revela tendência do PDT apoiar Rafael Fonteles

O vereador Enzo Samuel sinalizou uma tendência de que o PDT apoie o pré-candidato Rafael Fonteles na disputa pelo governo do Estado. Sem citar abertamente o apoio ao PT, o parlamentar comentou que seu partido tem uma pauta ideológica com as causas sociais e deve se alinhar a uma sigla que tenha essa mesma linha.

Leia também: Dudu rebate Merlong e diz que o PT não faz parte do governo de Dr. Pessoa

“Primeiro temos que escutar o que a executiva nacional tem a dizer. O PDT é um partido democrático e, com certeza, em nível de estado deve se alinhar àquele projeto mais se aproxima de sua linha ideológica”, disse em referência ao PT.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

Enzo Samuel disse que era interesse do partido ter uma candidatura majoritária no estado. “Todo partido queria ter um candidato majoritário. Mas na política ninguém é candidato de si mesmo. A política não se faz sozinha. A política se faz através de grupo’, afirmou.

A pré-candidatura de Ciro Gomes à presidência da República é defendida pelo parlamentar como uma forma de fortalecer o partido no estado Piauí. Enzo Samuel, por sua vez, descartou a possibilidade de disputar algum cargo na eleição estadual.

“Estou concentrado em fazer um bom mandato na Câmara Municipal de Teresina. Respeito a todos os vereadores que vão colocar seu nome à disposição. Mas meu foco é no mandato de vereador”, finalizou.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no