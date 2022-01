Dudu rebate Merlong e diz que o PT não faz parte do governo de Dr. Pessoa

O vereador Dudu (PT) negou que o Partido dos Trabalhadores faça parte do governo Dr. Pessoa em Teresina. Nos últimos dias uma crise política se instalou na gestão após o próprio prefeito entrar em rota de colisão com o MDB e o PT, aliados que ajudaram Pessoa a chegar ao palácio da cidade.Instável, Pessoa se aproxima de comandar o PL no Piauí, automaticamente indo para a oposição, se aliando ao presidente Jair Bolsonaro.



Em meio a crise, o deputado federal Merlong Solano (PT) fez duras críticas ao prefeito e foi prontamente rebatido pelo vereador Dudu. “Foi uma opinião pessoal do deputado Merlong, não é opinião nem do partido nem da bancada dos vereadores. Temos que nos preocupar com o PT, o Merlong tem que gastar a energia dele e nós com a estratégia do PT. A do MDB, do PSB a dos outros partidos cabem a eles. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, temos que continuar trabalhando pelo povo de Teresina”, analisou o vereador.

Dudu ainda ratificou que o Partido dos Trabalhadores não faz parte da gestão, apenas alguns líderes da sigla. Com uma má condução da gestão em Teresina, Dr. Pessoa sofre forte rejeição popular. Segundo o vereador apenas lideranças do partido se aliaram a Dr. Pessoa “O PT não compõe o governo do Dr. Pessoa, a bancada do PT sim. O PT não fez aliança com o PT no segundo turno, as lideranças do PT, do governador aos suplentes, todos fomos para a campanha por que tínhamos interesse em destronar o PSDB e a antiga gestão que estava há mais de 40 anos. O PT não faz parte do governo, é diferente. Estamos discutindo ainda a estratégia eleitoral nacional e estadual, não podemos entrar na cabeça de ninguém em nenhum partido para dizer o que a sigla A, B ou C tem que fazer”, concluiu o vereador.

FOTO: Assis Fernandes/ODIA

