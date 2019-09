PSD minimiza divergências internas e reforça pré-candidatura de Georgiano

Pré-candidato a prefeito de Teresina, o deputado estadual Georgiano Neto (PSD) reuniu, na manhã desta sexta-feira (20), várias lideranças do partido para o lançamento do seu site institucional e um aplicativo com informações referentes ao seu mandato. À imprensa, também tratou de questões político-partidárias, mas exatamente sobre alguns impasses internos entre correligionários.



O parlamentar minimiza as discussões, que envolvem alguns postulantes à Câmara Municipal, mais exatamente o ex-vereador Antônio José Lira e a vereadora Cida Santiago, chegados recentemente a agremiação. Ele acredita que, mesmo em meio a essas discussões, o PSD chegará unido nas eleições do próximo ano, sem perder nenhum filiado.

“Em um grupo que tem quase 40 pré-candidatos existem opiniões divergentes. Respeitamos essas opiniões, ouvimos a todos que estão filiados ao nosso partido e tem interesse em uma candidatura de vereador no próximo ano e, dentro do entendimento e do diálogo, estamos construindo uma unidade dentro do partido. Ninguém sai, todos ficam”, declarou o deputado.





PSD minimizou divergências e reforçou a pré-candidatura de Georgiano à prefeitura de Teresina - Foto: Assis Fernandes/O Dia

O ex-vereador e presidente do diretório municipal do PSD, Tiago Vasconcelos, que é o responsável pela condução da formatação da chapa proporcional, também garante unidade e descarta qualquer perda até o dia do pleito. “A gente deve estabelecer uma relação de respeito entre todas as partes. Hoje está harmonizado, o partido vai chegar unido em 2020”, pontuou.

Georgiano vem buscando intensificar seu nome na disputa pelo Palácio da Cidade, mas para isso, avalia importante fortalecer a chapa de vereadores do PSD, principalmente diante das novas regras eleitorais que impedem aliança proporcional.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia