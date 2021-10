Em resposta a Washington Bonfim, Edson Melo chama de

O vereador Edson Melo (PSDB) reprovou as afirmações do ex-secretário de planejamento de Teresina, Washington Bonfim, que criticou os rumos que o PSDB estaria assumindo no estado. Bonfim afirmou que por estar se associando ao Progressistas de Ciro Nogueira, o PSDB estaria se aproximando demais do governo Bolsonaro, alvo de críticas do partido. Líder do PSDB na capital, Edson Melo chamou de "brincadeira" uma possível candidatura de Washington por uma terceira via estadual e revelou que o inimigo dos tucanos no Piauí seria o PT.

Foto: Tárcio Cruz/O Dia

Edson Melo lembrou que Washington sempre foi ligado às gestões de Firmino Filho e lamentou o posicionamento do ex-aliado.

"O Washington tem todo o direito de fazer seus posicionamentos mas eu entendo de outra forma, o PSDB sempre teve uma gestão voltada para o social no município de Teresina, no momento somos oposição a prefeitura e oposição ao estado. A política em nível nacional está muito nebulosa, não podemos estar nos posicionando. Acredito que essa colocação do ex-secretário Washington não é tão coerente, ele deveria se envolver com o bloco de oposição, não com candidatura de centro, de terceira via. Isso parece brincadeira, trazer uma terceira via para governador e ser o Washington, uma pessoa ligada a esse grupo político que administrou a prefeitura de Teresina", afirmou Edson Mello.

