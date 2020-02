Em mensagem, WD destaca PIB, redução da violência e Consórcio Nordeste

O governador Wellington Dias se pronunciou no parlamento durante a abertura do ano legislativo na Assembleia, fazendo um breve balanço das ações de 2019 e uma prospecção para o Piauí ao longo de 2020.



Em sua mensagem, o chefe do Executivo destacou alguns pontos que considerou relevantes para o Estado no último ano, como o aumento do PIB do Piauí, a redução da escalada da violência e o impacto do Consórcio Nordeste para o desenvolvimento do Estado.

Dias destacou que o PIB do Piauí cresceu 7.7%, segundo as estimativas do IBGE, e atribuiu o desempenho à desburocratização na abertura de empresas, aos programas de incentivo à geração de renda no campo, ao empenho em angariar recursos para o Estado com o investimento na infraestrutura e também ao avanço das parcerias público-privadas.

“Todas essas linhas de desenvolvimento traçadas até aqui, não nos serviriam de orgulho, caso não conseguíssemos alcançar o nosso objetivo primeiro, que é a redução da pobreza. Lembro de um Piauí que tinha, infelizmente, associado à sua imagem a extrema pobreza. Recentemente o IBGE divulgou que saímos da lista dos mais pobres da Federação e avançamos muito no índice de vulnerabilidade, hoje o Piauí está a frente do Maranhão, Alagoas, Amapá, Amazonas, Pará, Sergipe e Bahia”, disse o governador.



Foto: Jailson Soares/O Dia

Dias mencionou também o Consórcio Nordeste, que se consolidou em 2019, como um outro ponto importante para o desenvolvimento do Piauí. De acordo com ele, a atuação o esforço conjunto dos nove estados que compõem a região permitiu ao Piauí assegurar parcerias no turismo, na compra de insumos hospitalares, além de fortalecer um projeto histórico de desenvolvimento histórico da região como um todo.

Educação

O balanço do Governo do Estado aponta que em 2019, o Piauí teve mais de 255 mil alunos matriculados no Ensino Médio. “A educação avançou ainda na universalização do Ensino Superior na modalidade À Distância (EAD), presente hoje em praticamente todos os municípios do Piauí”, afirmou Wellington Dias.

Violência

Outro ponto que o governador destacou foram os índices da violência que, segundo ele, reduziram de forma significativa aqui no Piauí. Em sua mensagem, Dias pontuou que em 2019, o Estado obteve um dos mais baixos índices de violência do país, sendo o terceiro menor do Brasil.

“Em Teresina, de 2018 para 2019, houve uma redução de quase 45% nos feminicídios, segundo o Relatório de Criminalidade de 2019. Esse êxito é fruto de investimentos na área da segurança e implantação de uma política de segurança pública que une prevenção, controle, inteligência e gestão de riscos”, afirmou Dias.

O chefe do Executivo finalizou sua mensagem anual dizendo que o compromisso de sua gestão seguirá no sentido de ter uma administração transparente e eficiente, colocando o Piauí na rota do desenvolvimento sustentável.

Maria Clara Estrêla