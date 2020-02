Assembleia abre ano legislativo; comissões devem ser formadas em março

A Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) abriu hoje (03) os trabalhos legislativos para este ano de 2020. A solenidade foi presidida pelo chefe da Casa, deputado estadual Themístocles Filho (MDB), conta com a participação dos demais membros do Legislativo do governador Wellington Dias (PT), que lerá sua mensagem anual com o balanço das atividades de 2019 e a prospecção para 2020.



Em entrevista após a fotos oficial e a revista das tropas, Themístocles traçou um breve cronograma das atividades da Assembleia para estes primeiros meses. De acordo com ele, a prioridade no momento é formar as comissões técnicas da Casa e eleger o presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).



Deputados posam para a foto oficial - Foto: Breno Cavalcante/O Dia

“Em março as comissões serão definidas. Primeiro vamos buscar um entendimento em todas as comissões técnicas e acredito que em março elas deverão ser formadas direitinho”, afirmou. Sobre a a vice-presidência da Casa, o presidente diz acreditar que o nome do deputado Júlio Arcoverde (PROGRESSISTAS) será escolhido por unanimidade. “Às vezes tem um ou dois votos contra”, mas ele só precisa de 16 para ganhar no primeiro turno”, explica.

Pautas em ano eleitoral

O presidente da Alepi comentou também sobre a agenda de apreciação dos projetos na Casa durante este ano de eleições municipais. Segundo Themístocles, a eventual saída ou ausência de deputados do parlamento não vai afetar o andamento da pauta.

“Não existe esse problema de sessão esvaziada em ano eleitoral. Só é nos meses de agosto e setembro que diminui o número de parlamentares, mas mesmo assim, se houver projetos de relevância para o Estado, os deputados estarão presentes”, garantiu Themístocles.

Maria Clara Estrêla, com informações de Breno Cavalcante