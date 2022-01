Em meio a crise na gestão, petistas vão se reunir para discutir saída da base de Pessoa

Os vereadores do Partido dos Trabalhadores se reunirão nos próximos dias para decidir se ficam na base do prefeito de Teresina, Dr. Pessoa. Em meio a uma crise política, após a apresentação de um pedido de impeachment na câmara , e com dificuldades administrativas pelas denúncias de corrupção e dificuldades na gestão, Pessoa tem perdido vários aliados. Recentemente o gestor rompeu com o MDB ao anunciar que se filiará ao PL de Bolsonaro.



O vereador Deolindo Moura (PT) reconheceu as dificuldades enfrentadas por Pessoa e destacou que o lado mais tranquilo para eles no momento seria deixar o grupo de apoio ao prefeito. “A gente não pode partir para o lado mais simples, mais fácil da história. Estivemos até aqui e ajudamos a eleger o Dr. Pessoa, ele passa por um momento de muita dificuldade e nós vamos sentar como bancada e após tomar uma decisão”, afirmou o vereador.

Além de Deolindo, a vereadora Elzuila Calisto e o vereador Dudu apoiaram Dr. Pessoa no segundo turno, porém o diretório do PT deixou seus filiados livres para decidirem o apoio. O próprio candidato do PT a prefeitura, Fábio Novo, não votou em Dr. Pessoa e tem feito duras críticas a atual gestão.

Deolindo revelou que o objetivo deles é buscar a harmonia entre o Governador Wellington Dias e o prefeito. “A gente tem que esperar de fato as coisas acontecerem, temos visto muita movimentação política de ambos os lados, inclusive na busca de manter o prefeito próximo ao governador e o Rafael. Por muitas vezes respostas mais açodadas e antecipação de fatos que a gente acaba perdendo grandes aliados. É muito precipitado tomar uma decisão neste momento, vou ter uma conversa com o Dudu para acertar os ponteiros e agir como uma bancada”, finalizou.

Foto: Divulgação/ Ascom Prefeitura

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no