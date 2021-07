Elmano acredita na filiação de João Vicente Claudino ao Progressista

O senador Elmano Férrer demostra confiança de que João Vicente Claudino confirme filiação ao Progressista e dispute um cargo majoritário nas eleições de 2022. Em entrevista na tarde desta quarta-feira (23) ao programa O Dia News, da O Dia Tv, Elmano declarou que partido está com “tapete vermelho” estendido para receber o ex-senador.

“É uma pessoa de uma formação política nata, porque corre nas veias dele não só a vocação empresarial, mas tem todas as habilidades de disputar qualquer cargo no Piauí. É um quadro excelente que todos os políticos querem tê-lo. Ele já acenou para o Progressista e espero que isso vai acontecer”, disse.

O senador Elmano analisou que JVC será importante para a construção de um projeto de desenvolvimento para o Piauí que será apresentado pela oposição na campanha eleitoral do próximo ano. Ele voltou a defendeu que o nome do senador Ciro Nogueira para concorrer ao Palácio de Karnak.

“Se depender da base política do Progressista o Ciro entrará na disputa. É importante ressaltar o que o Ciro tem feito por Teresina e pelo estado do Piauí. É uma pessoa capacitada e com todas as condições de disputar a eleição no próximo ano para o governo do estado. Estamos montando um projeto estratégico e autossustentável do estado e esperamos implantar um novo projeto de estado para o Piauí”, afirmou.

João Vicente Claudino já comunicou ao presidente nacional do PTB que está deixando a sigla. O ex-senador é cogitado pela oposição e recebeu convite dos senadores Ciro Nogueira e Elmano Férrer.

