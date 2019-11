Divergências municipais travam filiação de Paes Landim ao MDB

Após perder a presidência estadual do PTB, o suplente de deputado federal Paes Landim afirmou ter um acerto prévio para se filiar ao MDB, porém, o parlamentar afirmou nesta quinta-feira (31) que alguns entraves estão dificultando a oficialização do seu ingresso no partido.

Ele reiterou sua estima e amizade com o senador Marcelo Castro, presidente do diretório emedebista no Piauí, que tem feito a intermediação deste provável acerto, mas não descarta a ida para uma outra agremiação. “Há problemas municipais, talvez é que estejam dificultando, mas até dezembro eu decido isso”, pontuou.



O deputado informa que não se relaciona com seu antigo partido - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Landim deve assumir, novamente, um assento na Câmara Federal na próxima segunda-feira (4) na condição de terceiro suplente, após um rápido retorno ao parlamento federal de Fábio Abreu (PR) e Merlong Solano (PT), secretários estaduais de Segurança Pública e Administração, respectivamente.

PTB

Em conversas com outras legendas, Landim não esconde o ressentimento com sua ex-agremiação partidária, o PTB. Ao ser questionado se recepcionaria o presidente nacional desta, deputado Roberto Jefferson, que estará no Piauí na próxima semana, respondeu: “Não falo com esse cidadão”.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia