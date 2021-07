Deputado quer acesso de pessoas vacinadas a eventos no Piauí

Um Projeto de Lei apresentado na Assembleia Legislativa do Piauí quer que apenas para pessoas vacinadas contra a Covid-19 tenham autorização de acesso em eventos culturais, esportivos e sociais no estado. De acordo com o texto, os participantes deverão apresentar o cartão de vacinação.

O autor do projeto, o deputado estadual Paulo Martins, explicou que a vacinação tem sido eficaz no combate à Covid-19 e que muitos países já estão liberando a realização de eventos com a participação de pessoas que estejam imunizadas com as duas doses ou com vacina de dose única e defende a mesma medida para o Piauí.

Foto: Divulgação

O texto do projeto prevê ainda que os locais dos eventos tenham asseguradas as medidas sanitárias determinadas pela Secretaria Estadual de Saúde e que o acesso aos locais dos eventos somente será permitido para as pessoas que comprovem a imunização através da apresentação da carteira de vacinação e documento de identidade com foto.

O PL será analisado na Comissão de Constituição e Justiça na volta do recesso, em agosto. Em caso de aprovação, a matéria deverá ainda ser analisada pela Comissão de Saúde, Educação e Cultura antes de ir ao plenário.

