Deputado propõe criação de quatro pólos de incentivo turísticos no Piauí

O deputado B. Sá (Progressistas) apresentou, na segunda-feira (18), um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) para criação de quatro pólos de incentivo turístico no estado: Teresina, Oeiras, São Raimundo Nonato e o Delta do Parnaíba.

O parlamentar explica que a proposta considera as localidades em um raio de até 150 quilômetros de distância dessas regiões. B.Sá argumenta que uma das possibilidades seria a concessão de incentivos fiscais para atrair empresas e incentivar o turismo nesses locais.

“A intenção é fazer com que haja um planejamento estratégico voltado para que o turismo seja tratado como negócio, de maneira profissional, e o Estado priorize investimentos nessas regiões. O projeto deixa essa brecha, caso o poder Executivo queira dar incentivo às empresas que queiram investir nessas regiões”, explicou o deputado.

Para ser aprovado, no entanto, a matéria ainda precisa ser apreciada nas comissões técnicas da Alepi e ser aprovado em Plenário. “O que mais queremos é fazer com que esses pólos sejam conhecidos não só pelos piauienses mas pelos turistas de estados próximos e país estrangeiros”, finalizou o autor da proposta.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia