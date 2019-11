Festivais impulsionam turismo no Piauí neste final de ano

Festivais de norte a sul do Piauí buscam movimentar o turismo no Piauí neste final de ano. São opções para todos os gostos. Para quem gosta de uma boa culinária, Campo Maior. Quem prefere a praia, tem Barra Grande e Ilha Grande. Já para quem deseja conhecer a produção de Uva, tem São João do Piauí.

Nos meses de novembro e dezembro são cinco festivais que devem atrair turistas ao interior do estado. Os eventos reúnem natureza, gastronomia, música e rotas turísticas incríveis. Toda essa programação é enaltecida pela secretária de Turismo do Piauí, Carina Câmara. Para ela, são vários os objetivos dos eventos.

“Com os festivais se consegue atrair mais turistas. Alguns, como o Festival da Uva, tem o intuito de atrair a geração de negócio. Na Rota das Emoções vamos vender o turismo do Piauí para operadores de turismo, vamos ter capacitações de empreendedores. Nos festivais gastronômicos temos o objetivo de explorar as belezas dos locais e as gastronomias”, disse.

Carina tranquiliza quem decidir escolher o litoral do Piauí como rota turística. A secretária afirma que as prais piauenses receberam pouca quantidade de óleo na tragédia ambiental que afetou o litoral do Nordeste e que há dois meses não são encontrados vestígios da substância na costa marítima do estado.

A programação

A programação começa nos dias 14, 15 e 16 novembro com o Festival Sabor Maior, que deve reunir culinária e música em Campo Maior. Nos dias 15 e 16, em São João do Piauí, o Festival da Uva mostra a qualidade da fruta produzida no Piauí. Na mesma data, em Ilha Grande, acontece o Festival do Caranguejo.

Em Parnaíba, dos dias 27 a 30, o Salão do Turismo do Rota das Emoções vai debater a cadeia produtiva da Rota das Emoções. São esperadas 5 mil pessoas dos 14 municípios que integram o trajeto. O evento ocorre no Estádio Verdinho das 14h às 21h.

Já em dezembro, o Festival Gastronômico de Barra Grande promete excelente gastronomia e boa música nas belas paisagens de Barra Grande, litoral do Piauí. O Begê é realizado de 5 a 9 dezembro.

