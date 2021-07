Deputado defende fim da feira de pássaros no Mercado Central de Teresina

Um Projeto de Lei que tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) quer acabar com a feira de pássaros no Mercado Central de Teresina. “Essa feira precisa acabar”, defende o autor da proposta, o deputado estadual Ziza Carvalho (PT) .

O texto do projeto prevê ainda a proibição da fabricação, venda e comercialização de gaiolas para aprisionamento de pássaros no estado. O parlamentar defende a aprovação ao comentar que essa seria uma “contribuição do Piauí à evolução humana, já que o mundo passou a combater a colocação de pássaros em gaiolas”.

Foto: Arquivo / O Dia

Ziza Carvalho lembrou também que a Suprema Corte da India decidiu proibir o aprisionamento de pássaros em gaiolas por entender que isso representa uma crueldade contra essas aves que devem estar livres para voar já que são aladas.

A relatoria da matéria da CCJ está com a deputada estadual Teresa Brito (PV), que tem atuação na defesa das pautas ambientais. A deputada deve apresentar voto favorável as determinações do Projeto de Lei. Por outro lado, Ziza afirma que o PL deve sofrer pressão de setores que são beneficiados financeiramente com a prisão de aves, bem como criadores.

