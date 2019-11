Delegada Anamelka oficializa filiação ao PL e deve ser candidata

A delegada Anamelka Cadena, atual subsecretária de Segurança Pública do Piauí, filiou-se ao Partido Liberal (PL) nessa quarta-feira (27), durante a realização de um encontro da sigla voltado para o segmento feminino. A solenidade aconteceu na Assembleia Legislativa (Alepi) e reuniu importantes lideranças políticas locais.

Segundo a recém correligionária, o alinhamento com a legenda vem desde as eleições de 2018, quando acompanhou a campanha de alguns candidatos, como dos deputado Fábio Abreu e Carlos Augusto. “A filosofia política apartidária do PL era uma que se coordena com a perspectiva que também tenho para desenvolver minhas ações e potencializar aquilo que almejo”, disse.



Delegada Anamelka entre as lideranças do Partido Liberal - Foto: Divulgação



Cotada como um dos principais nomes na disputa por uma cadeira na Câmara Municipal de Teresina (CMT) em 2020, Analmeka destaca que o legislativo é o ambiente ideal para intensificar o trabalho já realizado por ela na pasta da Segurança Pública.

“Hoje a minha visualização e ação estão relacionadas a execução de leis, então isso limita, de certa forma, uma atuação de espaço de poder, e mulheres nesses espaços faz toda diferença”, declarou a delegada

O PL tem fortalecido seus quadros visando tanto a montagem da sua chapa proporcional para o pleito do próximo ano como para viabilizar a pré-candidatura de Fábio Abreu à Prefeitura de Teresina, que deve ser oficializada somente em 2020.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia