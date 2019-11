Carlos Augusto diz que Fábio Abreu anuncia candidatura em março

O deputado Coronel Carlos Augusto (PL) afirmou que o secretário de Segurança Pública, Fábio Abreu, deve oficializar sua pré-candidatura à Prefeitura de Teresina apenas no próximo mês de março. O parlamentar confirmou que lideranças do PL têm mantido um diálogo constante com o secretário, que ainda reluta em oficializar seu nome como um dos postulantes ao comando do Palácio da Cidade.



“Eu sou favorável que ele se declare logo candidato, porque o povo de Teresina tem chamado ele para essa candidatura e a gente tem percebido isso em todas as pesquisas. A gente anda em Teresina e vê o quanto Fábio Abreu é querido. Eu tenho conversado com ele, praticamente, todos os dias e ele tem sempre dito: ‘Calma, calma, nós vamos, mas tem que ser na hora certa’. Não tenho nenhuma dúvida que ele será um ótimo prefeito para Teresina”, disse Carlos Augusto.

O deputado estadual, que preside o diretório municipal do PL, também negou especulações de que lideranças da sigla estariam tentando emplacar o candidato a vice em uma das outras chapas majoritárias que estão sendo construídas na capital. “Não temos essa conversa com nenhum partido, até porque seria até um desrespeito com o povo de Teresina, que tem chamado o Fábio Abreu para essa candidatura”, afirmou.

Filiações

Carlos Augusto também confirmou que novas filiações devem ser efetivadas nesta quarta-feira (27), durante o encontro do PL Mulher, que acontece na Assembleia Legislativa. “Vamos iniciar nesse evento as nossas filiações no PL municipal”, disse.





Natanael Souza