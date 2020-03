Defesa pede suspeição de presidente do Tribunal Regional Eleitoral do PI

A deputada federal Margarete Coelho (Progressistas) desmentiu, nesta manhã (2), que seja a responsável pela defesa da prefeita de São Raimundo Nonato e sua irmã, Carmelita Castro, e consequentemente pelo pedido de suspeição do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, desembargador Paes Landim, no processo que pede cassação de Carmelita. O julgamento está pautado para esta terça (3).

Leia também: Justiça cassa prefeita e vice prefeito de São Raimundo Nonato

“Não sou advogada no processo. Acho que alguém ouviu o galo cantar e errou de onde ele estava cantando (...) meu interesse no processo é porque a prefeita além de ser minha irmã, é filiada ao Progressistas e é mulher, então essa informação não procede”, afirmou a congressista.

Jurista por formação, a parlamentar evitou comentar os autos da ação judicial que pode afastar sua irmã do cargo de prefeita. Apesar disso, manifestou otimismo pela absolvição da mesma. “Confiamos na boa Justiça e no bom Direito. Essa é minha opinião”, disse.



Em processo, defesa de uma das partes não quer Desembargador Paes Landim no julgamento - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Suspeição

Já condenada em primeira instância, Carmelita protocolou um pedido de suspeição contra o desembargador Francisco Paes Landim, presidente do TRE-PI. A acusada alega que o irmão deste, o deputado federal Paes Landim (PTB), teria manifestado o desejo de disputar uma eventual eleição suplementar em São Raimundo Nonato. A ação será agora analisada pelo juiz Charles Marx, relator do processo.

Tanto a prefeito como seu vice foram cassados ainda em 2019 pela 13ª zona eleitoral. Ambos são acusados por abuso de poder econômico e político e conduta vedada a agentes públicos nas eleições de 2016, além de oferecer benefício aos eleitores durante aquele pleito.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia