CPI da Covid: convocação de Wellington Dias deve ser trocada por convite

Inicialmente convocado, a ida do governador Wellington Dias (PT) à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado Federal deve ser convertida para um convite, como sempre defendeu o petista. O depoimento do piauiense no colegiado está marcado para o próximo dia 30 de junho.



"Eu já tinha me colocado à disposição para atender convite. A convocação é uma medida não voluntária ou coercitiva e não se aplica ao meu caso, porque não sou investigado", disse Wellington Dias à CNN. Além dele, outros nove governadores também foram convocados para depor na CPI da Covid.

Wellington Dias (Foto: Arquivo/ODIA)

Por conta disso, os gestores estaduais acionaram o Supremo Tribunal Federal (STF) para não precisarem ir à comissão. A principal alegação é a de que a competência para investigar governadores é das assembleias legislativas e esse seria um pressuposto para intervenções federais nas gestões estaduais.

Para evitar que a investigação sobre o repasse de recursos federais aos estados fique paralisada, o grupo de senadores independentes e de oposição decidiu mudar de convocação para convite a presença dos governadores até uma decisão da Suprema Corte sobre o tema. O requerimento de convite já foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE).

"Enquanto não temos a decisão do STF, essa face da apuração fica parada. O convite coloca em movimento", disse o senador à CNN. "Depois da decisão do STF, reavaliamos", acrescentou o parlamentar.

Como convite, os governadores podem recusar a presença na CPI da Pandemia e não fazem juramento de falar a verdade. Na opinião de senadores da comissão, por ser uma forma menos rígida de convocação, o convite poderia convencer os gestores estaduais a comparecerem.

Compartilhar no

Com informações da CNN

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!