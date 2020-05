Comissão na Alepi vai fiscalizar ações do governo durante a pandemia

A comissão instituída pela Assembleia Legislativa para fiscalizar as ações do Governo do Estado durante a pandemia da Covid-19 começou a atuar nesta terça-feira (12). O grupo de parlamentares é responsável por acompanhar as ações do poder Executivo e deve produzir relatórios a respeito da situação.

A comissão tem como membros titulares os deputados Henrique Pires (MDB), Nerinho (PTB), Georgiano Neto (PSD), B. Sá (PP), Teresa Britto (PV) e Evaldo Gomes (Solidariedade). Os suplentes são os deputados Severo Eulálio (MDB), Cicero Magalhães (PT), Hélio Oliveira (PL), Lucy Soares (PP), Gustavo Neiva (PSB) e Elisângela Moura (PCdoB).



Georgiano Neto é um dos integrantes da comissão - Foto: Elias Fontinele/O Dia



O deputado Georgiano Neto destacou a importância do trabalho realizado pela comissão, como forma de possibilitar uma maior transparência das ações do governo junto à opinião pública. “A comissão tem um papel importante no momento que o Piauí, o Brasil e o Mundo sofrem com essa pandemia”, destacou.

Já deputada Teresa Britto agradeceu a confiança dos integrantes da oposição pela sua indicação como titular na comissão, que vai se reunir ainda nesta semana para a definição do presidente e da metodologia de trabalho.

Natanael Souza, do Jornal O Dia