Com investimentos de R$ 21 mi, governo inaugura Cadeia Pública de Altos

O governo do Estado, através da Secretaria de Justiça (Sejus) entrega, nesta segunda-feira (23), às 7h30, o maior presídio do Piauí: a Cadeia Pública de Altos. A unidade terá 603 vagas e módulos voltados à saúde, educação, trabalho, parlatório para advogados, dentre outros espaços necessários ao funcionamento adequado do presídio.



Leia também:

Nova cadeia minimiza, mas não resolve superlotação, diz sindicato

Segundo o secretário da Justiça, Carlos Edilson, a inauguração deve contribuir com a melhoria do sistema prisional piauiense. Ele informa que a unidade possui um setor de saúde onde o detento será avaliado por enfermeiros, psicólogos e dentistas. “Possui um ambiente de isolamento para os detentos mais perigosos, um espaço exclusivo para dependentes químicos, assistência social e jurídica. Cada pavilhão possui duas salas de ensino, com biblioteca e sala de informática”, destaca o gestor.



A unidade foi pensada nos moldes do Departamento Penitenciário Nacional. Segundo o governo, o presídio vai oferecer mais possibilidades de ressocialização e um trabalho seguro e digno para os agentes.



Cadeia Pública de Altos acrescentará 603 vagas no sistema carcerário piauiense - Foto: Arquivo O Dia

A inauguração da Cadeia Pública de Altos será realizada pelo governador Wellington Dias; o secretário da Justiça, Carlos Edilson; e contará com a presença do diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, Fabiano Bordignon, dentre outras autoridades.

Modernização do sistema prisional

A Cadeia Pública de Altos possui três pavilhões com 26 celas cada. Em cada cela há capacidade para oito detentos, com camas beliche, chuveiro, pia e sanitário. A unidade é equipada com scanner corporal, pórticos, raios x e sistema de monitoramento. Possui setores de saúde, assistência social, tratamento de dependentes químicos, visita íntima e quatro salas de ensino, com biblioteca e informática.

O investimento total foi de R$ 21,4 milhões e contou com recursos do Governo do Estado e do Ministério da Justiça.

Jornal O DiaJoão Magalhães