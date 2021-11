"Ciro Nogueira vice de Bolsonaro": Elmano revela possível chapa nas Eleições 2022

O senador Elmano Férrer (PP) revelou, na manhã desta segunda-feira (08), que o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), é um dos nomes cotados para a vaga de vice do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas eleições de 2022. O atual presidente do PP é um dos principais aliados de Bolsonaro e pode vir a substituir o atual vice, o general Hamilton Mourão, na disputa pela reeleição.



Segundo o senador piauiense, a decisão será tomada durante as convenções partidárias a serem realizadas no próximo ano. “Há viabilidade porque o Ciro é um líder regional, um líder nacional, que comanda um grande partido com uma bancada superior a 40 deputados federais e nove senadores, tem todas as condições para disputar [a vaga de vice]. Será decidido em convenção após articulação com todas as bancadas regionais e com os estados”, revelou o senador, que acrescentou ainda que “seria muito bom para o Piauí se isso acontecesse”.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Elmano Férrer destacou ainda que o Progressistas espera a decisão do presidente sobre a filiação ao partido. Além da legenda comandada por Ciro Nogueira, Bolsonaro também tem o Partido Liberal (PL) e Republicanos à disposição para uma possível filiação.

“Estamos no aguardo. Ele tem várias opções, mas está bem conversado para ele ir para o Progressistas. Esses três partidos [Progressistas, PL e Republicanos] estão todos juntos dando sustentação ao governo do presidente Bolsonaro”, afirmou o senador.

A senadora Eliene Nogueira (PP) também declarou que seria uma “honra” para o Progressistas ter a filiação do presidente. “Mas isso depende de muita conversa. Tem outros partidos também coligados e ele vai fazer a avaliação, o que será melhor para ele. O PP está de braços abertos para recebê-lo”, disse a senadora, que é mãe de Ciro Nogueira.

