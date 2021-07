Ciro Nogueira cumpre agenda no EUA para tratar sobre tecnologia 5G

O senador Ciro Nogueira (Progressistas) integra a comitiva brasileira que cumpre agenda durante esta semana nos EUA para tratar sobre a tecnologia 5G, que tem o leilão de frequências agendado para ocorrer no mês de julho no Brasil.

Leia também: Rafael Fonteles despista sobre pré-candidatura após intensificar agenda com deputados

Ciro Nogueira é membro da Comissão de Relações Exteriores, do Senado, e acompanha os trabalhos que busca conhecer as empresas que prestam o serviço e ainda serviço de inteligência americana para a criação de uma rede privativa, de alta segurança e criptografada para o país.

Foto: Cléverson Oliveira/Mcom

Nesta terça-feira (8), os membros da comitiva liderada pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, se encontraram com o CEO da Qualcomm, Cristiano Amon, e executivos da empresa. Até o dia 11 de junho, a missão possui agenda com possíveis investidores, com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e reuniões com empresas de telefonia.

De acordo com o Governo Federal, o leilão do 5G deve ocorrer no segundo semestre deste ano. As empresas vencedoras do leilão deverão cumprir uma série de compromissos para reduzir as desigualdades regionais em telecomunicações. A nova tecnologia deverá viabilizar o projeto Norte Conectado, que levará internet a cerca de 10 milhões de habitantes via fibra óptica subfluvial.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!