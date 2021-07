Rafael Fonteles despista sobre pré-candidatura após intensificar agenda com deputados

O secretário estadual de Fazenda, Rafael Fonteles, segue evitando comentar qualquer projeção sobre as Eleições 2022, mesmo após ter intensificado o encontro com líderes partidários da base aliada interessados em compor a chapa majoritária na disputa do próximo ano.



Rafael Fonteles (Foto: Reprodução)

“Converso normalmente com todos os parlamentares, desde o primeiro ano que estive como secretário porque existem muitas pautas comuns entre o Executivo e o Legislativo”, afirmou o gestor nesta terça-feira (8) em coletiva de imprensa após solenidade do Pró Piauí no Palácio de Karnak.

Na ocasião, Fonteles esteva ao lado do presidente da Assembleia Legislativa (Alepi), deputado Themístocles Filho, do MDB, outra agremiação também interessada em mais prestígio eleitoral no pleito e apontado como nome emedebista para a vice.

Já na última segunda-feira (7) o secretário esteve reunido com o deputado federal Júlio César e com o estadual estadual Georgiano Neto, ambos do PSD, sigla que também tenta emplacar um nome na chapa majoritária governista, seja na vaga de vice ou na de senador.

Apontado como principal opção para disputar a sucessão do governador Wellington Dias pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Fonteles foi enfático ao garantir que todas as conversas com estes parlamentares tiveram viés administrativo.

“Continuamos conversando, são grandes amigos, tanto o deputado Themístocles como o deputado Júlio César. Agora a questão eleitoral, como o próprio governador colocou, será tratada no ano eleitoral”, finalizou o secretário.

