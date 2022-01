Chapa de oposição deve ser definida em reunião no final de semana

A chapa de oposição que disputará o Governo do Estado na eleição desse ano deve ser definida em reunião que acontece neste final de semana em Teresina. O encontro reunirá o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, lideranças do Progressistas e de partidos aliados e os dois pretensos candidatos, Sílvio Mendes e Iracema Portella.

Ao O Dia, Sílvio Mendes, que lidera as pesquisas internas realizadas pela oposição, explicou que todas as questões que envolvem a disputa e a formação da chapa serão debatidas nessa reunião. Dentre as definições, estará a de qual partido Sílvio Mendes deve se filiar caso seja mesmo o candidato ao Palácio de Karnak.

“Provavelmente, quase com certeza, não ficarei no PSDB. Qual é o partido? Essa discussão deverá ser feita nesse final de semana. Onde é que me adéquo, onde é que serei bem recebido para cumprir o desafio que eu me proponho”, explicou ao comentar que “o partido não é relevante. O que mais vale é a pessoa”.

Com a quase certeza da saída do ninho tucano, a tendência é Sílvio Mendes seguir para o Progressistas. Porém, ganhou força nas últimas semanas a possibilidade do ex-prefeito seguir para o União Brasil para garantir maior tempo de TV e maior volume do fundo eleitoral na campanha.

O ministro Ciro Nogueira já havia antecipado que o anuncio da chapa acontecerá no dia 5 de fevereiro, contudo, a definição será tomada antes com a análise das pesquisas de intenção de voto e as negociações entre as siglas que integram o grupo.

“Estamos ouvindo as pessoas. Não basta você estar disponível para se candidatar. É preciso que você escute as pessoas, a população primeiro, as lideranças políticas. Estamos realizando pesquisas quantitativas e qualitativas. Esse conjunto de informação definirá quem é o candidato das oposições”, declarou Sílvio Mendes.

