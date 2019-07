Carmelina Moura toma posse como procuradora-geral de Justiça na sexta

Na próxima sexta-feira, 12 de julho, a promotora de Justiça Carmelina Maria Mendes de Moura tomará posse no cargo de procuradora-geral de Justiça do estado do Piauí, para o biênio 2019-2021. A cerimônia será realizada a partir das 19 horas, no auditório do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT 22), na Avenida João XXIII, 1460, bairro dos Noivos, em Teresina.

Carmelina Moura foi nomeada pelo governador Wellington Dias (PT) depois de ter conquistado o primeiro lugar da lista tríplice formada por meio de eleição entre os membros do Ministério Público.

De um total de 162 procuradores e promotores de Justiça, 102 votaram na candidata. Carmelina é a terceira mulher a ocupar o cargo de chefia do Ministério Público do Piauí.

Carmelina Maria Mendes de Moura toma posse como nova procuradora-geral de Justiça do Piauí na próxima sexta-feira (Foto: Divulgação MP-PI)

A Procuradoria-Geral é um órgão da administração superior, responsável pela administração e representação judicial e extrajudicial dos interesses institucionais do Ministério Público. A ela compete dirigir as atividades funcionais e os serviços técnicos e administrativos da instituição, cabendo-lhe, dentre outras atribuições, encaminhar à Assembleia Legislativa os projetos de lei de interesse do MP estadual. É o procurador-geral de Justiça quem preside o Colégio de Procuradores e o Conselho Superior do Ministério Público.

Carmelina Maria Mendes de Moura é piauiense, natural de Teresina. graduada em Direito pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) e especialista em Direito Processual pela UFPI/ESAPI. Atuou como advogada e procuradora federal da Sudene. Ingressou no cargo de promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí em fevereiro de 1996. Foi coordenadora do Centro de Apoio de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP) e assessora especial administrativa. Atualmente, é subprocuradora de Justiça Administrativa, assessorando na elaboração de atos normativos e projetos de Lei, além de pareceres em procedimentos licitatórios. Atua como membro auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público, tendo participado de projetos e atividades correicionais em diversas unidades ministeriais.

Cícero Portela