Bessah defende Margarete na chapa majoritária após crescimento da deputada nas pesquisas

As últimas pesquisas internas realizadas pela oposição apontaram um crescimento da deputada federal Margarete Coelho em cenários da chapa majoritária. A informação foi confirmada por interlocutores oposicionistas e leva a um fortalecimento da parlamentar na briga por uma cadeira na coligação Progressistas/PSDB. Um dos líderes do bloco oposicionista que defende a candidatura de Margarete Coelho é o deputado estadual Bessah Filho. Última ex-governadora de Wellington Dias, Margarete rompeu com o governo do Estado nas últimas semanas e sempre se colocou a disposição para concorrer a qualquer cargo.



Bessah lembrou do histórico da deputada federal na condução do estado e valorizou a possibilidade de Margarete ser candidata a vice ou até mesmo governadora na coalizão oposicionista.

“O nome da deputada Margarete sempre foi lembrado, ela tem um recall muito bom depois de ter sido uma grande vice-governadora, sempre presente nos eventos. Sempre achei e considero ela um nome muito relevante que deve ser colocado em discussão para uma disputa em 2022. Mas assim uma coisa que posso lhe afirmar é que quem vai ditar o candidato do Progressistas são as pesquisas, elas devem ser consideradas mais ainda. Acredito que vivemos um ambiente favorável a um candidato que represente a mudança”, concluiu Bessah.

Foto: Thiago Amaral/Ascom Alepi

