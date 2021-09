Aumento da gasolina: Wellington Dias e mais 19 governadores divulgam nota

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), assinou juntamente com outros 19 governadores uma nota divulgada nesta segunda-feira (20) que rebate as declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre o aumento do preço dos combustíveis.

A nota pontuou que o preço da gasolina já subiu mais de 40% nos últimos 12 meses, mesmo sem o ICMS sofrer alterações nos estados. “Essa é a maior prova de que se trata de um problema nacional, e, não somente, de uma unidade federativa”, afirmaram os governadores.

Foto: Divulgação / Ccom

O presidente Bolsonaro tem justificado que a causa do aumento da gasolina é o valor do imposto estadual que incide sobre os combustíveis. O mandatário tem orientado seus apoiadores a cobrarem os governadores a redução do ICMS.

Na nota, os governadores assinalaram que ‘falar a verdade é o primeiro passo para solucionar o problema’, porém, não citam expressamente Bolsonaro.

