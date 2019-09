Atila se filia ao Progressistas e confirma adesão à base de Wellington Dias

O deputado federal Atila Lira assinou a ficha de filiação ao Progressistas nessa segunda-feira(23) e confirmou que passa a fazer parte da base de apoio do governador Wellington Dias (PT). O parlamentar era o último remanescente da oposição ao Palácio de Karnak entre a bancada de deputados federais do estado.



“É claro. Se o Progressistas está junto, nós também estamos juntos [com o govenador]”, disse Atila, durante o evento de filiação no Cine Teatro da Assembleia Legislativa.

Eleito pela oposição, o parlamentar foi expulso do PSB após ter votado a favor da Reforma da Previdência. Segundo ele, a escolha pelo Progressistas se deve ao alinhamento com as principais lideranças da sigla à nível nacional e local.



“Eu tenho um alinhamento completo em termos de ideias e também uma amizade antiga com o Ciro”, pontuou Atila, que também disse que vai trabalhar pelo fortalecimento do Progressistas a nível estadual. “Vamos trabalhar nesse projeto de partido do Progressistas, que é um partido que tem uma longa história no Piauí”, completou.



A chegada de Átila Lira foi comemorada pelos líderes do partido - Foto: Divulgação



A chegada de Atila foi comemorada pelas principais lideranças do Progressistas no Piauí. O senador Ciro Nogueira, presidente nacional, afirmou que a filiação representa um crescimento qualitativo para a bancada federal da sigla. “O Atila é o nosso deputado mais experiente e, com sua trajetória de vida, vem consolidar esse projeto político que nós temos para 2020 e 2022”, disse Ciro.

Já o presidente estadual, Júlio Arcoverde, avalia que a filiação de Atila Lira ao Progressistas representa o efetivação das metas estabelecidas pela direção. “Ele vem somar dentro do crescimento que a gente planejou, para consolidar o Progressistas como o maior partido do estado”, avaliou.

Natanael Souza, do Jornal O Dia