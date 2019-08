PSB expulsa Atila Lira por voto a favor da reforma da Previdência

O Diretório Nacional do PSB decidiu expulsar o deputado federal Átila Lira (PI), por ter contrariado a posição da sigla e votado a favor da reforma da Previdência. A medida foi anunciada na tarde dessa sexta-feira (30), durante o encontro de dirigentes em Brasília. Foram 82 votos a favor da expulsão e 4 contrários.



O piauiense recebeu a punição máxima após ter sido considerado reincidente no descumprimento de posições fechadas pelo partido. Em 2017, o parlamentar também votou a favor da Reforma Trabalhista, proposta pelo governo Michel Temer (MDB).

Atila Lira não compareceu à reunião do Diretório, mas entregou a defesa por escrito. No documento, ele justifica o seu voto favorável à reforma da Previdência dizendo que o texto final seria muito mais equilibrado do que o proposto pelo governo federal.

Atila Lira foi um dos parlamentares do PSB que votaram a favor da reforma da Previdência (Foto: Arquivo/O Dia)

Com a expulsão, a bancada do PSB na Câmara passa agora a ter 31 deputados.

Os integrantes do partido ainda vão analisar nesta sexta o caso de outros nove parlamentares que também são alvo de processo ético.

Natanael Sousa